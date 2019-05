Chris Hughes foi, em conjunto com Mark Zuckerberg e Dustin Moskovitz, um dos fundadores do Facebook, criado na universidade de Harvard em 2004. O norte-americano, que deixou a empresa em 2007, afirma que “é tempo de os reguladores desmantelarem o Facebook”, num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no New York Times, em que se revela bastante crítico do rumo que o projeto que iniciou está a tomar.

Agora com 35 anos, Hughes olha para trás e confessa-se “desapontado” consigo mesmo por não ter percebido a forma como o algoritmo de notícias do Facebook poderia influenciar e mudar a cultura e o rumo de eleições.

O empresário continua, atribuindo responsabilidades ao governo dos Estados Unidos, que “deveria criar uma agência para regular as empresas tecnológicas”.

O Facebook tem mais de dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo e detém ainda as aplicações WhatsApp, Messenger e Instagram.

Depois da publicação do artigo, Chris Hughes escreveu no Twiter que o Facebook se tornou “demasiado grande e demasiado poderoso”, acrescentando que “podemos resolver isto: dividam a empresa e regulem-na”.

I’m calling for breaking up @Facebook in an essay in the @nytimes. FB has become too big and too powerful, and it’s part of a trend in our economy of an increasing concentration of corporate power. We can fix this: break the company up and regulate it. https://t.co/34rITPfvJ9