Três pessoas foram encontradas mortas na madrugada desta segunda-feira, a norte de Marselha, França. As três vítimas não resistiram à queda de um helicóptero de salvamento, que operava nas missões de resgate à população, devido às fortes cheias que se têm sentido na região.

O helicóptero despenhou-se junto à cidade de Rove, mas as razões são ainda desconhecidas. As autoridades encontram-se a investigar o acidente, que ocorreu por volta das 1:30 locais (00:30 em Lisboa). O ministério do interior acabou por confirmar o desastre.

Quando o helicóptero EC145 seguia em direção a Le Luc - Le Cannet (Var) para uma missão de reconhecimento e resgate, as ligações de rádio e radar foram interrompidas. Apesar dos importantes esforços de busca iniciados, os três ocupantes do helicóptero foram encontrados mortos perto da cidade de Rove ", indica a nota publicada.

Segundo a imprensa francesa, a hipótese mais forte é a fraca visibilidade, causada pelas chuvas e pelo nevoeiro.

Segundo declarações do tenente-coronel Michael Bernier, portav-voz da proteção civil francesa, à BFMTV, o aparelho era "moderno, utilizado em operações diárias".

Segundo a mesma fonte, as três vítimas são o piloto, o engenheiro de voo e um socorrista.

Várias figuras de estado já reagiram à morte destes três operacionais. O ministro do interior francês, Cristophe Castaner, utilizou o seu Twitter para reagir ao acidente.

Com uma infinita tristeza, transmito o apoio de toda a nação aos familiares e camaradas [das vítimas]", afirmou Christophe Castaner.

Un hélicoptère de la sécurité civile a disparu cette nuit et emporté avec lui 3 de nos héros du quotidien, engagés dans le sud du pays.

Avec une infinie tristesse, j’adresse le soutien de la Nation tout entière à leurs familles et leurs camarades.

Ce drame nous bouleverse tous. — Christophe Castaner (@CCastaner) December 2, 2019

Estas três vítimas mortais somam-se a outras duas que também perderam a vida no sudeste francês, isto depois de seis pessoas terem morrido na semana passada, também devido às cheias.