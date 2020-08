“Ele não ofereceu resistência. Estava muito seguro de si. Disse o que tinha feito” , afirmaram as fontes policiais.

Na altura da detenção, a polícia deteve o jovem em casa, em Terrassa (Barcelona), onde morava com a mãe e os irmãos.

Segundo as autoridades, aos 21 anos, Gimenéz “nem teria terminado o curso de medicina, quanto mais já ter o diploma de neurocirurgião. Ele não tem formação em nada” .

E não demorou muito para que todos soubessem a verdade: quem tinha assinado o atestado de óbito do idoso não tinha sido um jovem médico brilhante, mas sim um intruso que aproveitou os piores momentos da pandemia para entrar num hospital.

As suspeitas foram levantadas depois de o falso médico ter ligado à família de um doente que estava internado com covid-19, e que veio a falecer.

Um jovem de 21 anos fez-se passar por médico e infiltrou-se num hospital em Martorell, em Espanha, em plena pandemia do novo coronavírus.

