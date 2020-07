As restrições impostas pelo novo coronavírus no estado norte-americano da Flórida fizeram com que Mary Daniel não pudesse ver o marido, diagnosticado com Alzheimer, durante 114 dias. O passar dos dias sem o amor de uma vida foi insuportável para a mulher que viu o cargo de ajudante de cozinha no centro de cuidados do marido como uma forma de o poder acompanhar de mais perto.

O marido de Mary, Steve, foi diagnosticado com a doença neurodegenerativa crónica há sete anos e teve de ser internado no centro de cuidados em julho do ano passado.

Tudo estava a correr bem. Ele ganhava forças com as pessoas que o rodeavam. Tudo mudou em março, obviamente”, contou Mary à CBS.

Antes da pandemia restringir as visitas aos utentes, Mary visitou Steve todas as noites e tomava conta dele até adormecer.

Como não sabia quanto tempo o confinamento iria ditar o isolamento de Steve, Mary decidiu ser criativa.

Primeiro, enviei um e-mail à direção do centro de cuidados e perguntei como poderia ser útil lá dentro. Posso ser voluntária? Posso levar um cão de terapia? Posso trabalhar aí?”, contou.

A gestão do centro também não sabia por quanto tempo as restrições iriam durar e, por isso, não aceitaram logo a oferta de Mary. Porém, dezasseis semanas depois e com a ansiedade a apertar, a mulher começou a escrever para as autoridades locais a exigir o fim das restrições nas visitas aos utentes.

Sem sorte, Mary começou a perder a esperança. No entanto, há duas semanas a direção do centro de cuidados ligou-lhe e disse que tinha disponível um cargo part-time para ajudar na cozinha.

Estava disposta a fazer tudo”, confessou.

Ajudar na cozinha tem permitido que Mary veja regularmente o marido, algo pelo qual está extremamente grata.