O uso de máscara facial em espaços públicos para proteção contra a Covid-19 vai ser obrigatório na Alemanha e na Roménia, a primeira a partir de segunda-feira e a segunda a partir de dia 15 de maio.

A medida na Alemanha surge na sequência da decisão do estado de Bremen, último do país a adotar a medida de proteção contra a Covid-19.

As autoridades desta região - a menor da Alemanha, somando cerca de 690.000 habitantes - anunciaram que, a partir de segunda-feira, a máscara será obrigatória tanto nos transportes públicos como em lojas.

Alguns estados federais alemães, como a Baviera e a Saxónia, já criaram essa obrigação no início da semana, enquanto outros, como a cidade-estado de Berlim, decidiu efetivá-la no início da próxima semana.

O Governo da chanceler alemã, Angela Merkel, já tinha feito, na semana passada, “recomendações expressas” para o uso da máscara, mas a decisão cabe a cada região.

Até agora, na Alemanha, não houve confinamento rigoroso da população, mas a regra do distanciamento social e do encerramento parcial da vida pública foi aplicada.

No início desta semana, algumas restrições começaram a ser levantadas, com os espaços públicos menores de 800 metros quadrados a poderem já abrir.

A regra do distanciamento social permanecerá pelo menos até 3 de maio e as escolas e universidades alemãs serão abertas gradualmente a partir do dia 4.

Museus, zoológicos e outros locais públicos também serão abertos em Berlim, mas os grandes eventos, para mais de 5.000 pessoas, continuarão a ser proibidos pelo menos até 24 de outubro.

A Alemanha é o quinto país do mundo com mais infeções pela covid-19: 145.694, segundo dados do Instituto Robert Koch, que coloca o número de mortes em 4.879 e o número de recuperados em 99.400.

Também na Roménia, o uso de máscara vai tornar-se obrigatório, mas só a partir de dia 15 do próximo mês, como anunciou esta terça-feira o Presidente, Klaus Iohannis.

A obrigação de usar máscara continuará em vigor até, pelo menos, ao próximo ano, “quando a pandemia estiver sob controlo e o risco de contágio for menor”, disse Iohannis, após uma reunião com vários membros do Governo.

Atualmente, a Roménia tem 9.700 casos confirmados com Covid-19 e 512 mortes, incluindo cerca de 30 registados nas últimas 24 horas.

Segundo o chefe de estado, as restrições à liberdade de circulação, impostas em meados de março, não serão renovadas quando o estado de emergência expirar em 15 de maio.

“A partir desta data, poderemos viajar sem precisar declarar antecipadamente para onde vamos nem porquê”, afirmou.

Atualmente, os romenos podem sair para trabalhar, fazer compras essenciais, ir ao médico ou ajudar pais idosos, mas só depois de preencher um certificado.

No entanto, a vida não voltará à normalidade que conhecíamos antes desta pandemia”, alertou o Presidente romeno, acrescentando que esse levantamento das restrições terá de ser acompanhado por “uma maior responsabilidade”.

A pandemia de Covid-19 já provocou, a nível global e segundo um balanço da AFP, mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.