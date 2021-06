O ministro da saúde do Reino Unido, Matt Hancock, apresentou este sábado a demissão numa carta endereçada ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Na sexta-feira, Hancock pediu desculpas por ter “desrespeitado as regras de distanciamento social” durante uma relação adúltera com uma assessora, mas recusou demitir-se.

Admito ter violado as regras de distanciamento social nestas circunstâncias. Desiludi as pessoas e peço desculpa”, disse, num comunicado, citado pela imprensa britânica.

Agora, na carta ao primeiro-ministro, Hancock diz que o Governo "deve honestidade às pessoas, que tanto sacrificaram nesta pandemia, quando as desiludimos".

O tabloide The Sun noticiou que Matt Hancock, casado e com três filhos, tem um caso amoroso com uma assessora e publicou fotografias dos dois a beijarem-se no escritório do ministro em maio, numa altura em que os abraços entre pessoas de agregados familiares diferentes eram proibidos.

O recrutamento para o ministério da Saúde de Gina Coladangelo, que Matt Hancock terá conhecido na faculdade e que atualmente dirige as comunicações de uma rede de lojas fundada pelo marido, também está a levantar dúvidas.