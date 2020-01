Christina Mauser, treinadora e mãe de três filhos, foi uma das vítimas do acidente de helicóptero onde seguiam Kobe Bryant e a filha Gianna, de 13 anos, acompanhados por mais seis pessoas.

Esta segunda-feira, o marido da treinadora, Matt Mauser, deu uma entrevista ao Today Show e confessou que está "assustado com o futuro".

Matt falou ainda sobre como a mulher era uma mãe carinhosa para os três filhos.

"Tenho três filhos pequenos e estou a tentar perceber como vou viver com três filhos e sem mãe. Estou assustado. Penso mais do que nunca em como estou assustado com o futuro", acrescentou.