O fotógrafo Matthew Dippel estava no Parque Nacional Yosemite quando capturou um pedido de casamento de um casal no miradouro Taft Point, na Califórnia. Pouco tempo depois de ter tirado a fotografia, Matthew quis saber mais sobre a história do casal e ficou determinado em descobrir as suas identidades.

A fotografia do casal tornou-se viral quando Matthew Dippel a postou no seu Facebook e pediu ajuda aos seus seguidores.

Ok, Internet, preciso da tua ajuda. Ajudem-me a encontrar estes dois. Isto foi tirado no Taft Point, no Parque Nacional Yosemite, no dia 6 de outubro de 2018. Tirei esta fotografia e gostaria muito que o casal a encontrasse”, pediu o fotógrafo.

Com a ajuda dos seus seguidores, a fotografia foi partilhada mais de 20.000 vezes no Facebook e recebeu mais de mil gostos.

Foi graças à onda de partilhas que se gerou em torno da fotografia que Charlie Bear conseguiu chegar até à imagem e reconhecer-se a si e à sua noiva, Melissa Ngo. A fotografia foi publicada num jornal local e foi aí que foi vista pelo noivo.

Em declarações ao BuzzFeed, Charlie Bear revelou que ficou “totalmente em choque e admirado” quando soube que havia tantas pessoas a procurar por eles.

O noivo conseguiu então entrar em contacto com Matthew para lhe dizer que viu a fotografia e para resolver o mistério.

ATUALIZAÇÃO: Encontrei-os. Conheçam Charlie Bear e a sua noiva, Melissa, o feliz casal que estavam no miradouro Taft Point. Eu capturei o segundo pedido de casamento, o mais especial e o oficial nas palavras de Charlie. Muitas felicidades para o casal. Gostava de vos conhecer pessoalmente e abraçar-vos. Estou contente por finalmente vos ter encontrado e ter partilhado este momento especial com vocês. Obrigada por serem fantásticos. Talvez um dia nos conheçamos pessoalmente."

Embora o pedido de casamento tenha sido feito numa paisagem de sonho, Charlie Bear, de 34 anos, admitiu que não foi o primeiro pedido de casamento que fez a Melissa, de 31 anos. O noivo revelou que o primeiro pedido aconteceu em fevereiro para que a sua avó, de 82 anos, conseguisse presenciar o momento.

Decidi fazer o pedido em fevereiro para que pudéssemos contar à minha avó, já que ela sempre nos diz ‘é melhor casarem enquanto eu estiver cá’”, contou, acrescentando que o enlace deve acontecer em abril de 2019.

No entanto, Charlie disse que queria surpreender Melissa com um pedido especial e memorável e que o Parque Nacional Yosemite fazia sentido por causa do gosto do casal por viagens e aventuras.

O pedido no Taft Point foi para Melissa porque eu sempre soube que ela queria algo épico num local incrível”, conta o noivo.

No entanto, o local escolhido pelo noivo foi palco de uma tragédia recente. Este mês, os funcionários do Serviço Nacional de Parques da Califórnia descobriram que um casal tinha caído de uma altura de 250 metros e que acabou por morrer. Os corpos foram recuperados, mas os funcionários que os descobriram não divulgaram a identidade nem os detalhes do acidente.