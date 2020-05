Chama-se Matthew Fray, é de Cleveland, está divorciado, é pai e blogger.

Em 2016 escreveu sobre a sua vida e sobre o fim do seu casamento, e o título que deu ao seu texto, na altura, tornou-se viral: “Ela deixou-me porque eu deixei os pratos no lava-loiças”.

Fray diz que percebeu tarde demais que tinha deixado quase todas as lides domésticas e tarefas com os filhos para a sua mulher. Divorciaram-se em 2013.

Agora, ele debruçou-se sobre a sua experiência de vida e ajuda cônjuges a não cometerem o mesmo erro.

“Ela não queria ser minha mãe”, escreveu Fray na publicação. “Ela queria ser a minha parceira e pôr todas as minhas capacidades para a ajudar a gerir as nossas vidas e a nossa casa”.

A publicação de Fray – que usa um pseudónimo – rapidamente se tornou viral. O seu blogue “Must be this tal to ride” teve mais de quatro milhões de visualizações.

Ajudar os outros

“Agora, escrevo sobre relacionamentos, mas não de uma forma romântica”, referiu Fray numa das suas publicações no Huffington Post.

“Existem alguns conceitos básicos que uma pessoa raramente ou nunca pensa enquanto faz a sua vida. NÃO pensar neles é a razão pela qual, acidentalmente, várias pessoas destroem as suas relações. É um problema”, referiu.

Por isso, Fray diz que os seus conselhos são sobre apoio, motivação e incentivo.

“Eu não acho que o homem comum vestido com o seu equipamento de futebol americano numa tarde de sábado, enquanto os seus filhos brincam, seja sinónimo da sua mulher fazer tudo sozinha para manter a casa”, referiu.

Até agora, Fray já trabalhou com cerca de 60 clientes. Faz sessões presenciais, mas também faz sessões por telefone ou por vídeo chamada e até já deu conselhos a quem estava em Singapura.