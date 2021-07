A chanceller alemã, Angela Merkel, está este domingo a visitar o estado da Renânia-Palatinado, o mais afetado pelas fortes cheias que se estão a abater sobre a região desde quarta-feira.

Com o número de mortes a ultrapassar as 150, a visita da principal figura do governo alemão procura dar garantias à população, numa altura em que ainda reina o caos, com dezenas de pessoas por contactar e centenas de desalojados.

Só no estado regional alemão da Renânia-Palatinado, a polícia local disse em comunicado que 110 pessoas morreram, em comparação com os 98 que constavam do balanço anterior.

Receia-se que sejam acrescentadas mais vítimas", acrescentou a polícia, referindo-se também a pelo menos 670 feridos só naquela região.

A acompanhar Angela Merkel na visita à cidade de Schuld está o governador do estado, Malu Dreyer. Os dois responsáveis políticos tiraram o dia para falar com a população local, procurando saber quais as necessidades imediatas na zona.