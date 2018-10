A Espanha está em alerta devido ao mau tempo. A junção de duas tempestades, uma a partir do Mediterrâneo e outra do Atlântico, vai afetar o país até domingo, trazendo consigo chuvas “fortes, persistentes e tempestuosas”. As autoridades temem o pior e deixam vários avisos à população.

A Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) tem divulgado informação através da sua página de Facebook onde explica o que vai acontecer e os possíveis cenários. Pedem ainda "precaução".

"A partir de quinta-feira, a Península e as Baleares serão afetadas por um marcado e instável fluxo húmido do Mediterrâneo, resultante da união de duas tempestades, uma que evolui a partir do Mediterrâneo e outra do Atlântico. Esta situação levará a chuvas fortes, persistentes e tempestuosas, produzindo acumulações que podem exceder os 100 litros em 12 horas”. Sendo que “em Castellón, pode até chegar aos 180 litros em 12 horas.”

O mau tempo deverá afetar a Catalunha, Aragão, Valência, Andaluzia, Ilhas Baleares e Múrcia, entre quinta-feira e domingo. Várias províncias estão em alerta laranja e Valência será a única em alerta vermelho, devido ao perigo extremo.

Em declarações ao El País, Rúben del Campo, da (AEMET), explicou que é preciso recuar a 2008 para encontrar uma tempestade tão forte como aquela que agora se aproxima. No entanto, este fenómeno, denominado “gota fria” (ou Queda fria) é frequente no território espanhol durante o outono, lembra o especialista. A diferença está no facto de nos últimos anos, os outonos serem mais secos do que o habitual, não se tendo registado o fenómeno.

“O que está a acontecer é normal, o estranho são os outonos anormalmente secos da última década”, defendeu Rúben del Campo.

O aspeto mais significativo para este especialista, considerando as atuais previsões, será a persistência da chuva, durante muitas horas e com muita intensidade.

Recorde-se que a tempestade Leslie, que também passou por Portugal, provocou uma tromba de água nas Ilhas Baleares, que terminou com 13 vítimas mortais.

Inundações em Maiorca (EPA)

Ainda segundo a Agência Estatal de Meteorologia, de Espanha, o agravamento do tempo vai sentir-se a partir da tarde de quinta-feira.

Apesar do alerta se dirigir a apenas algumas províncias espanholas, o resto do território poderá também registar precipitação.