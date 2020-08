Quando Lauren Cortez nasceu, há 25 anos, o Doutor Bryan Cox era o obstetra da sua mãe. Agora, 25 anos depois, ele também trouxe ao mundo o seu filho.

Mas não se trata de uma coincidência. Cortez, assim que soube que estava à espera do primeiro filho, foi à procura do médico que tinha feito o seu parto.

“A minha mãe sempre me disse que ele era muito atencioso. Ele tem a capacidade de criar ligações muito fortes com as pessoas, e nós olhamos para ele como um amigo”, disse Cortez, citada pelo ABC News.

A mulher partilhou várias fotografias nas redes sociais do “antes e do agora” e as imagens tornaram-se virais.

25 years later, the doctor who delivered me also delivered our son!! 👶🏻😭 pic.twitter.com/RMgskxGiU2 — Lauren Cortez (@_vivalaluna) July 28, 2020

“Descobri depois que este não foi um caso inédito. Ele já fez nascer gerações de várias famílias. Acho que isso diz muito sobre ele e em como é apaixonado pela sua profissão”, sublinhou a mulher.