Um navio da organização não-governamental alemã Sea Watch resgatou este sábado 73 migrantes de um barco insuflável, elevando para 193 o número de pessoas a bordo que foram salvas no Mediterrâneo nos últimos dias.

Depois da operação deste sábado de resgate do barco que estava à deriva e que transportava várias mulheres grávidas, a Sea Watch espera agora a autorização de um país para atracar, adianta a agência EFE.

A organização avançou nas redes sociais que continua a monitorizar as águas na zona central do Mediterrâneo, caso seja necessário prestar assistência a mais migrantes, e denunciou que, nos últimos dias, o seu navio “Sea Watch 4” foi alvo de intimidações por parte de uma patrulha da Guarda Costeira da Líbia, apesar de se encontrar em águas internacionais.

The #SeaWatch4 was able to rescue another 73 people from an unseaworthy boat this morning, amongst them several pregnant women. We now have 193 guests safely on board. Our crew continues to keep a lookout to possibly provide rapid assistance to any other boats in their vicinity. pic.twitter.com/bx0VBQs2E0