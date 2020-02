O governo do Canadá vai deixar de pagar pela segurança de Meghan Markle e do Príncipe Harry. Em causa, está mudança de estatudo dos ainda duques de Sussex.

A Real Polícia Montada do Canadá (Royal Canadian Mounted Police - RCMP) tem estado ao serviços de Herry e Meghan desde que estes chegaram ao Canadá, em novembro do ano passado, a pedido da Polícia Metropolitana.