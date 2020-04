Harry e Meghan Markle mudaram-se para Los Angeles, depois de terem deixado o Canadá, e esforçam-se, todos os dias, por serem discretos. Por isso mesmo, a antiga duquesa de Sussex quis mostrar ao marido a cidade nova na vida dos dois, através "dos olhos da filantropia".

O casal tornou-se voluntário numa fundação americana chamada "Projeto Comida de Anjo", que prepara e entrega refeições a residentes com doenças crónicas. Esta iniciativa foi, aliás, um dos primeiros projetos a ser apoiados por Harry e Meghan desde que abdicaram oficialmente das funções reais.

De acordo com o diretor-executivo do Projeto Comida de Anjo, Richard Ayoub, o casal percebeu que, face à pandemia, a fundação precisava de voluntários para fazer entregas. Por isso, no domingo de Páscoa, equipados com máscaras e luvas, Harry e Meghan foram para a rua distribuir refeições.

Os duques acabaram por repetir a experiência esta quarta-feira e, além das refeições, doaram comida enlatada para três semanas a 20 pessoas dependentes da fundação.

Apesar da sua popularidade mundial, a verdade é que a maioria das pessoas não percebeu quem lhes tinha entregue a comida.

A iniciativa dos duques de Sussex foi um aquecimento para o que aí vem. É que Harry e Meghan anunciaram que vão lançar, ainda este mês, um projeto próprio de solidariedade que se vai chamar Archewell, nome inspirado numa palavra grega que significa fonte de ação.