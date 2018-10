“Tēnā koutou katoa [Saudações a todos]". Estas três palavras foram quanto bastaram para que a Nova Zelândia se rendesse a Meghan Markle, duquesa de Sussex, em viagem oficial pelo país.

A duquesa de Sussex discursou, este domingo, na recepção organizada pelo governador-geral do país, perante o olhar orgulhoso do marido, o príncipe Harry, e a primeira-ministra Jacinda Ardem.

Ao iniciar o discurso, Meghan saudou os presentes em Māori, a língua dos indígenas da Nova Zelândia, o que lhe valeu uma ronda de aplausos e vivas dos presentes, mesmo que o sotaque não tenha sido perfeito. Estava dado o pontapé de saída para mais um discurso memorável da duquesa que voltou a falar de uma das suas causas: o feminismo.

Meghan Markle elogiou a Nova Zelândia por ter concedido às mulheres o direito de votar há 125 anos e agradeceu a coragem por essa luta.

"Bravo New Zealand for championing the right of women to vote 125 years ago." — The Duchess of Sussex, as she and The Duke joined PM @JacindaArdern and @GovGeneralNZ Dame Patsy Reddy to celebrate the 125th anniversary of women's suffrage in New Zealand. #RoyalVisitNZ pic.twitter.com/zpFhyPiE8r

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 de outubro de 2018