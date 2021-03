Transmitida na passada segunda-feira, dia 8 de março, a entrevista de Meghan e Harry à apresentadora da televisão Oprah Winfrey continua a dar que falar. Foram polémicas atrás de polémicas e, como já se sabe, a internet não perdoa.

O facto da duquesa de Sussex ter revelado que houve conversas, por parte de membro da família real, com o marido sobre quão escura poderia ser a cor da pele do filho Archie, foi de longe o assunto mais abordado.

Fotografias, comentários, montagens, há de tudo um pouco. Por isso mesmo, a TVI24 reuniu os melhores memes relacionados com a polémica entrevista.

Harry: my dad ain’t answering the phone! #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/RiNbejthi2

He could have never left without the money Diana left. #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/QfVdMdOGOO