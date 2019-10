Harry não conseguiu controlar a emoção ao recordar a gravidez de Meghan Markle. O príncipe, que discursava na noite de terça-feira numa gala de prémios da WllChild, associação de solidariedade dedicada às crianças e jovens com doenças graves, ficou com a voz embargada e teve de interromper o discurso ao relembrar como, no ano passado, na gala da mesma associação, ele e a mulher já sabiam que iam ser pais, mas ainda não tinham partilhado a notícia da gravidez.

Lembro-me de apertar a mão da Meghan com tanta força durante os prémios", disse. "Ambos estávamos a pensar como seria ser pais um dia, e como iríamos fazer tudo para proteger e ajudar o nosso filho se ele nascesse com problemas ou ficasse mal com o passar do tempo", explicou.

Harry é patrono da WellChild, que trabalha para que as crianças com necessidades especiais de saúde possam passar mais tempo em casa do que no hospital.