Durante a visita oficial à Nova Zelândia, os duques de Sussex estiveram num evento sobre saúde mental num café comunitário na cidade capital do país, Wellington. O evento levou-os a conhecer a história de vida de Lucia Kennedy, com a qual ficaram particularmente impressionados.

Lucia contou-lhes que perdeu vários amigos e familiares quando a cidade de Christchurch foi atingida por um terramoto devastador, em 2011.

Estava na escola quando houve o terramoto. Perdi alguns amigos e familiares e perdi também a casa da minha família. Ainda estamos a reconstruí-la. Mas, embora tenha tido um impacto negativo, queria fazer algo positivo com esta experiência”, contou a jovem ao site neozelandês Stuff.

Então, com apenas 12 anos, Lucia criou o projeto “Take a Chance”, que partilha histórias de pessoas que realizaram os seus sonhos.

Hoje, a jovem, de 19 anos, é empregada no café comunitário Maranui, onde decorreu o evento. Coube-lhe receber o casal real britânico quando chegaram, na passada segunda-feira.

"Adoraríamos trabalhar contigo"

Por ter ajudado outras pessoas a realizarem os seus sonhos, Lucia não queria deixar o seu sonho esquecido.

Quando chegaram, subiram as escadas do Maranui Café e eu apresentei-me. Conversei bastante com eles. Levei-os a conhecer todos os participantes e continuámos a conversar. Então, disse a Harry que gostaria muito de trabalhar com ele quando acabasse a faculdade”, contou Lucia.

O príncipe Harry atendeu prontamente ao pedido de Lucia Kennedy.

Nós adoraríamos trabalhar contigo. Diz-nos alguma coisa quando acabares a faculdade e eu irei arranjar algo para ti”, contou Lucia ao Stuff.

Lucia Kennedy está a concluir a sua dupla licenciatura em comércio e psicologia, ficando com a promessa de poder trabalhar depois com o príncipe Harry.

Saúde mental

O evento sobre saúde mental jovem foi organizado com o objetivo de erradicar o estigma que existe em relação à problemática e acabou por ser um dos momentos altos da visita de Harry e Meghan.

Segunkdo contou Lucia Kennedy, os duques de Sussex colocaram todos à vontade sobre o tema e até partilharam experiências próprias.

Eles foram muito autênticos. Todos estavam nervosos, mas quando chegaram foi como se trouxessem calma e paz com eles”.

Lucy Kennedy afirmou ainda que foi “inspirador” estar com Harry e Meghan e discutir saúde mental de forma livre e aberta.

Percebi que todos naquele café estavam unidos pela paixão de trazer felicidade ao mundo. Acho que todos nós percebemos que enquanto estivermos a comunicar sobre o assunto, ele vai tornar-se numa coisa muito mais fácil de falar e de compreender.”

A jovem mostrou-se realmente entusiasmada com a oferta do príncipe e disse que iria sair com amigos para celebrar.