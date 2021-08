O TikTok está cheio de vídeos de cães, pedidos de casamento, surpresas e desafios... para todos os géneros e idades. Mas a mais recente tendência desta rede social junta duas coisas muito simples: mel e um congelador.

Os vídeos que estão a correr a internet com a hashtag #frozenhoney (mel congelado) já têm milhões de visualizações e o número continua a aumentar.

O desafio consiste em juntar mel numa garrafa de plástico vazia e levar ao congelador por duas ou três horas. No fim, "deliciar-se"...

Depois dos vídeos, várias pessoas queixaram-se de indisposição e dores de barriga.

Mariana Capela, pediatra no Hospital Lusíadas, no Porto, explicou à TVI24 porquê: o mel é uma forma de açúcar, até mais saudável e mais natural do que o açúcar. A grande questão está na quantidade que é usada para fazer os vídeos, muitas vezes prejudicial à saúde.

Tendo em conta que o mel não é um ingrediente que faça parte da nossa dieta normalmente, e por ter um ponto de saturação de açúcar muito elevado, a curto prazo pode causar dores de barriga, vómitos, indisposição no geral. A longo prazo, esta tendência do TikTok pode causar obesidade e até diabetes.