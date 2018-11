Um sem-abrigo australiano arriscou a vida para ajudar a polícia a capturar o responsável por um ataque terrorista, que aconteceu na última sexta-feira, em Melbourne, na Austrália. O ato heróico deste homem fez com que várias pessoas contribuíssem para um fundo criado para o ajudar, que já angariou 116.000 dólares australianos, cerca de 74.000 euros.

Michael Rogers, agora conhecido como “Trolley Man” (o homem do carrinho de compras), decidiu intervir quando viu o atacante a esfaquear um agente de autoridade.

As imagens divulgadas mostram o momento em que tudo aconteceu:

⚡️ Melbourne: “I threw the trolley straight at him, and I got him. I didn't quite get him down, though. I’m no hero” - Michael Rogers. 7 News has spoken exclusively to “trolley man”, a bystander being hailed a hero following Friday’s terror attack. #TrolleyMan #7News pic.twitter.com/K0v3OXAwe0

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 10 de novembro de 2018