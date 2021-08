Julianne Moore está a passar férias em Portugal. Depois de sabermos que George Clooney está a construir casa em Melides, desta vez foi a vez da atriz, de 60 anos, conhecer a zona alentejana.

A estrela do filme "Magnolia" partilhou no Instagram fotografias com o marido e amigos, na Casa M, em Melides, desenhada pelo arquiteto belga, Van Duysen, com quem partilhou uma fotografia.

Sabe-se também que, esta quinta-feira, dia 19 de agosto, Julianne Moore jantou no restaurante "Estrela da Bica", no centro de Lisboa. O estabelecimento partilhou uma fotografia a imortalizar o momento, nas redes sociais.