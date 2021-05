O co-fundador e ex-CEO da Microsoft, Bill Gates e a mulher, Melinda Gates, anunciaram na segunda-feira que iriam separar-se ao final de 27 anos de casamento.

Nos documentos judiciais do divórcio, a que a NBC News teve acesso, Melinda disse que o casamento está "irremediavelmente desfeito", que não precisa do "apoio do esposo" e que a divisão de bens vai ser feita com base num contrato de separação.

Pedimos ao tribunal que dissolvesse o nosso casamento e decidisse que a nossa união matrimonial terminasse na data estipulada no nosso contrato de separação", lê-se num dos documentos.

Estes são assim os primeiros detalhes deste divórcio milionário.

O anúncio foi feito pelos dois nas redes sociais: "Depois de uma grande ponderação e de muito trabalho na relação, decidimos pôr fim ao nosso casamento".

Asseguram que continuam a acreditar na missão da fundação que criaram em conjunto e, por isso mesmo, vão continuar a trabalhar juntos, mas já não veem como podem "crescer juntos enquanto casal".

Em 2000, a William H. Gates Foundation passou a Bill & Melinda Gates Foundation. O co-fundador da Microsoft, de 65 anos, passou a presidir à administração, juntamente com a mulher, de 56, e com o pai, que morreu a 16 de setembro do ano passado.

Começaram a namorar em 1987, depois de se terem conhecido numa feira de negócios em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na altura, Melinda trabalhava no departamento de marketing da Microsoft.

Casaram no dia 1 de janeiro de 1994, no Havai, e Melinda deixou a empresa em 1996 para constituir família e esse ser o seu principal foco. Fruto desta relação nasceram três crianças: Jennifer, Rory e Phoebe.

A mais velha dos três irmãos, Jennifer Katharine Gates, de 25 anos, reagiu na rede social Instagram, dizendo que tem sido um "momento desafiador para toda a família".

Ainda estou a aprender a melhor forma de me apoiar a mim própria e gerir emoções, assim como a todos os membros da família", acrescentou.

Bill Gates presidiu a Microsoft desde sua fundação em 1975 até 2000, tendo Steve Ballmer assumido o cargo desde então.

Os detalhes financeiros desta separação não são ainda conhecidos. De acordo com o canal norte-americano CNBC, Bill possui 1,37% das ações da Microsoft, que valem cerca de 21,6 mil milhões de euros.

Segundo a Forbes, é a quarta pessoa mais rica do mundo, atrás de Jeff Bezos (CEO da Amazon), Bernard Arnault (diretor executivo da LVMH) e Elon Musk ( CEO da Tesla).

A fortuna líquida de Bill e Melinda Gates está avaliada em mais de 108 mil milhões de euros.