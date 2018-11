O sul-coreano Kim Jong-yang foi hoje eleito presidente da Interpol para terminar o mandato iniciado pelo chinês Meng Hongwei, investigado por suspeitas de corrupção, anunciou na rede social Twitter a maior organização policial do mundo.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 de novembro de 2018