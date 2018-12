Donald Trump diz-se disponível para intervir junto do Departamento de Justiça dos EUA contra a detenção de Meng Wanzhou, se isso contribuir para os interesses da segurança nacional e se ajudar a fechar o acordo comercial com a China.

Se eu achar que é bom para [concluir] o que eu considero ser o maior acordo comercial já feito – que é uma coisa muito importante – e bom para a segurança nacional, certamente que interviria caso achasse necessário”, afirmou o presidente norte-americano, citado pela agência Reuters.

A detenção de Meng Wanzhou ocorreu durante as negociações das relações comerciais entre Washington e Pequim, irritou a China e azedou a relação entre Canadá e EUA. No imediato, Trump quer evitar um declínio nas relações EUA com a China.

Tudo o que for bom para este país, vou fazê-lo”.

A diretora financeira da Huawei, e filha do fundador da gigante tecnológica chinesa, foi presa no dia 1 de dezembro, em Vancouver, por suspeitas de fraude ligadas à suposta violação de sanções contra o Irão.

Após dez dias de detenção, Meng Wanzhou foi libertada na terça-feira, depois de um juiz do Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica lhe ter aplicado a medida de caução de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. A diretora financeira terá, ainda, de pagar 6,5 milhões de euros de caução.

Uma nova sessão está agendada para 6 de fevereiro.