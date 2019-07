Um jovem turista britânico morreu na quarta-feira em Punta Prima, Alicante, ao cair de uma altura de 12 metros quando tirava uma selfie com vista para a praia.

A vítima de 22 anos caminhava com dois amigos no passeio marítimo daquela zona balnear, cerca das 19:30 locais, quando decidiu tirar uma selfie, segundo adiantou fonte da Guardia Civil à Radio Alicante.

Um dos amigos, também britânico, de 21 anos, encontra-se em estado grave.

Os dois britânicos caíram sobre um posto de vigia da praia. A morte do primeiro foi declarada no local, depois de terem falhado as manobras de reanimação, enquanto o segundo foi transportado de helicóptero ao hospital com politraumatismos.

O terceiro dos amigos, de 20 anos, testemunhou o incidente e teve de ser assistido devido a uma crise de ansiedade.