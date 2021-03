Um meteorito considerado extremamente raro foi a causa de um mistério que deixou muita gente perplexa, este sábado, em várias partes do sul do Reino Unido. Pessoas nas cidades de Dorset, Somerset, Devon e Jersey relataram ter visto um raio de luz no céu, seguido de um "explosão sónica", este sábado. Algumas pessoas captaram o evento em vídeo.

Is it a bird? Is it a plane? No, it's a meteor! ☄️



Ian Dryhurst's dash-cam captured the moment a space rock began burning up in the atmosphere over Jersey this afternoon.



Read more here: https://t.co/xl0URJ0cFx pic.twitter.com/2IdHZJeFy0 — ITV News Channel TV (@ITVChannelTV) March 20, 2021

Após a explosão, multiplicaram-se os relatos de casas e janelas a abanar. Possibilidade de terramoto foi prontamente descartada pelas Sociedade Geológica Britânica. Também o ministério da Defesa do Reino Unido afastou a autoria da “explosão” sonora.

We heard it at East Fleet Touring Park in Weymouth. Sounded much louder in real life than on the clip. pic.twitter.com/mxjwI6Do6E — East Fleet Touring Park (@EastFleetFarm) March 20, 2021

Após analisar as imagens, vários especialistas confirmam tratar-se de um meteoro e lançaram o alerta às populações para estarem atentas e alertarem as autoridades caso a fragmentos de meteoro, noticia a estação televisiva BBC.

Em declarações à estação, Richard Kacerek, da Rede de Observação de Meteoros do Reino Unido de astrónomos amadores, disse que apenas o meteoro mais brilhante da "classe bólido" poderia produzir uma rara "bola de fogo" em plena luz do dia.

O especialista sublinhou ainda que, para produzir uma luz tão intensa em pleno dia, era necessário que o objeto fosse de “grandes dimensões”.