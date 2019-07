A Europa prepara-se para a segunda onda de calor do ano e os países que vão ser atingidos já estão a tomar várias precauções. Desde o fecho de centrais nucleares a comida congelada para animais, autoridades e população fazem o que podem para enfrentar o tempo quente. As temperaturas deverão atingir recordes em algumas cidades do continente europeu.

Com o advento das alterações climáticas, os especialistas dizem que esta parece ser uma realidade a que países como França ou Alemanha se terão de habituar. Para já, Portugal passa ao lado desta onda de calor.

O primeiro recorde de temperatura foi batido esta terça-feira, em Bordéus. Os termómetros atingiram os 41,2 graus Celsius na cidade francesa. A temperatura mais alta até então registada tinha sido de 40,7 graus Celsius, segundo dados dos serviços de meteorologia franceses.

Paris pode, também, registar recordes, já esta quinta-feira. A temperatura mais alta da capital francesa foi atingida há mais de 70 anos, quando se verificaram 40,4 graus Celsius. As autoridades preveem que esse valor seja ultrapassado e já foi emitido um aviso laranja.

A forte onda de calor já obrigou ao encerramento da central nuclear de Golfech, que deverá ficar paralisada até ao próximo dia 30 de julho, segundo informou a EDF, companhia elétrica de França.

Na região da Bretanha, as autoridades viram-se obrigadas a reduzir a capacidade de produção da central nuclear de Saint Alban. A forte vaga de calor impede que a água do rio seja suficiente para arrefecer os dois reatores.

França tem 58 centrais nucleares, que são responsáveis por cerca de 75% da produção de energia do país.

De forma a menorizar a emissão de gases com efeitos de estufa, o Ministério da Ecologia francês anunciou uma mudança na gestão do trânsito em Paris, Lille e Lyon. O objetivo é “conter a emissão de gases poluentes durante a onda de calor”.

Com a Volta a França a decorrer, várias são as preocupações de ciclistas e equipas. Peter Sagan, um dos atletas na competição, alertou para o perigo desta onda de calor: “Correu tudo bem porque era uma etapa plana, mas se vamos subir as montanhas com este tempo, vai ser muito mau”.

Mais para norte, os termómetros também deverão chegar a novos picos. A capital do Reino Unido, Londres, e o sudoeste do país deverão ser as zonas mais afetadas. O serviço de meteorologia britânico avança possíveis temperaturas de 39 graus Celsius, o que pode estabelecer um novo recorde no território.

It's looking likely that we could reach 39°C somewhere in southern and eastern England on Thursday. The hottest temperature ever recorded in the UK is 38.5°C 🌡️



There is currently a 60% chance we could break this on Thursday, depending on the amount of cloud pic.twitter.com/n3nSKW3Ey6