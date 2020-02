A imagem de dois ratos a lutarem por comida no Metro de Londres foi a grande vencedora do prestigiado prémio de fotografia atribuído pelo Museu de História Natural de Londres, o Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award.

A fotografia, da autoria de Sam Rowley, de 25 anos, foi escolhida entre 48.000 imagens que estavam a concurso, através de uma votação online,

Toda a gente sabe que há ratos no metro, mas acho que ainda ninguém os tinha visto aquela luz”, sublinhou Rowley em declarações à CNN.

The winner of this year’s @LumixUK #WPYPeoplesChoice Award @NHM_WPY is Sam Rowley, with his well-timed portrait of two mice scrapping over food on a London Underground station platform. pic.twitter.com/5oOuxXxNVA — Natural History Museum (@NHM_London) February 12, 2020

Phew!!! What a morning. Delighted to hear I've won Wildlife Photographer of the Year's People's Choice Award! Dream come true. https://t.co/6ICLlyK5vj — Sam Rowley (@SamRowleyPhoto) February 12, 2020

O fotógrafo teve esta ideia depois de ter visto um vídeo de um amigo que mostrava dois ratos a lutar.

Durante uma semana, Rowley visitou várias plataformas do metro de Londres ao final da tarde, passando várias horas nesses locais. A ideia foi crescendo em si.

Com a maioria da população a viver em áreas urbanas e em cidades, tens de contar a história sobre como as pessoas se relacionam com a vida selvagem. A vida selvagem é fantástica e penso que temos de apreciar os animais mais pequenos e mais difíceis com que temos de lidar”, vincou o fotógrafo.

O diretor do Museu de História Natural de Londres, Michael Dixon, sublinhou que a imagem mostra “um olhar fascinante sobre como a vida selvagem acontece num ambiente dominado por humanos”.

O comportamento dos ratos é esculpido pela nossa rotina diária, pelo transporte que usamos e pela comida que desperdiçamos. Esta imagem lembra-nos que estamos intimamente ligados à Natureza que está à nossa porta – espero que isto inspire as pessoas a pensar e a valorizar esta relação.”

