O Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, nos EUA, voltou a receber esta segunda-feira personalidades com looks bastante irreverentes. Na abertura da 71.ª edição do Met Gala, houve, claro, caras – e corpos – que chamaram mais as atenções que outras. A já habitualmente ousada Lady Gaga, Cardi B, Katy Perry, Lupita Nyong’o e Harry Styles estão entre os mais partilhados nas redes sociais nas últimas horas. A vencedora do Óscar de melhor canção original com o tema Shallow voltou a marcar pela diferença ao trocar de guarda-roupa quatro vezes enquanto desfilava na passadeira. Katy Perry chegou – literalmente – iluminada, não viesse ela vestida de candeeiro. A anfintriã do evento, Anna Wintour, também diretora da revista Vogue, considerou a edição deste ano, cujo tema era “Camp: Notes on Fashion”, como “algo escandaloso, divertido, irónico”. Uma apreciação partilhada por grande parte das pessoas. Percorra a galeria para ver todos os fatos, desde Cardi B, que precisou da ajuda de várias pessoas para carregar o seu enorme vestido, ao clã Kardashian.