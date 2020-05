O sistema de Metro de Nova Iorque nunca tinha fechados, nos seus 115 anos de história. Está aberto 24 horas por dia, sete dias por semana. Mas, na madrugada desta quarta-feira, fechou, para que se procedesse à desinfeção das carruagens e das estações.

E vai passar a ser assim todas as noites: entre as 01:00 e as 05:00, o Metro de Nova Iorque vai fechar para que uma vasta equipa especializada possa proceder à desinfeção dos equipamentos.

Em causa, estão medidas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus.