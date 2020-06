A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, informou esta quinta-feira que adiou a data do casamento, tudo porque foi marcada uma reunião do Conselho Europeu para o mesmo fim de semana. A cerimónia estava marcada para 18 de julho.

Esta é a terceira vez que a governante é forçada a adiar a data do matrimónio com Bo Tengberg. A primeira data escolhida foi o verão de 2019, mas a política iria interferir com a vida do casal pela primeira vez. À altura, Mette Frederiksen era candidata às eleições legislativas, cuja votação calhou junto da data inicialmente escolhida para o casamento.

A mulher, de 42 anos, adiou a celebração para a primavera deste ano, mas a pandemia de Covid-19 voltou a dar-lhe as voltas. Com a impossibilidade de realizar o evento, procedeu a novo agendamento.

Agora, a líder do Partido Social Democrata dinamarquês terá de escolher uma quarta data para dar o nó.

Através de uma publicação no Facebook, Mette Frederiksen afirma que está "ansiosa" para casar, mas tem de "proteger os interesses da Dinamarca".

A referida reunião do Conselho Europeu vai ser de extrema importância, e poderá definir quais as propostas previstas no fundo de apoio aos países, como medida de recuperação económica, depois da crise provocada pelo novo coronavírus.