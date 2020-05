Chama-se Harley e, durante duas horas por dia, ajuda uma equipa de profissionais de saúde de um hospital no México a aliviarem o stress, causado pela pandemia do novo coronavírus.

Equipado a rigor, o pequeno cão usa umas botinhas de borracha, óculos e um colete fluorescente à prova de água.

VIDEO: Wearing tiny yellow boots, goggles and a protective suit, Harley "el Tuerto" -- a pug trained as a therapy dog -- begins a new journey to relieve the stress of medical staff fighting the novel coronavirus at a #Mexico City hospital 🐶



Vía @AFP pic.twitter.com/YQOoJEq6mg