Um homem e a filha de quase dois anos, de El Salvador, foram encontrados mortos, a boiar no rio Bravo, no México, quando tentavam chegar aos Estados Unidos. A imagem dos corpos, com a menina a abraçar o pescoço do pai, é a mais recente prova do drama da migração.

Salvadoran migrant Oscar and his 2-year-old daughter Valeria lay face down by the Rio Grande river. The girl tucked in his shirt with her arm around his neck suggesting she clung to him in her final moments. His wife said she watched them disappear in the strong current. (AP) pic.twitter.com/oh6dpq3AO0 — Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) June 26, 2019

Óscar e Valeria Martínez foram descobertos na segunda-feira nas margens do rio depois de a mãe da bebé de um ano e onze meses alertar as autoridades para o desaparecimento dos dois no domingo à tarde.

A mulher contou, segundo o El País, que a família tinha deixado El Salvador por falta de recursos em abril. Os Estados Unidos eram a meta para estes migrantes, mas para alcançar o território norte-americano a partir de Matamoros e evitar a lista de espera da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, atravessar o rio Bravo surge única como opção.

Muitas pessoas acreditam que se chegarem a nado lhes vão dar asilo e, por desespero, lançam-se ao rio em vez de esperarem em centros migratórios”, contou Abraham Pineda-Jácome, o correspondente da agência Efe naquela região mexicana.

De acordo com uma fotógrafa que assistiu aos trabalhos de resgate dos corpos, o homem teria já deixado a filha no lado norte-americano. Foi quando voltou a atravessar o rio para ir buscar a mãe que as coisas complicaram.

A mãe contou que o marido tinha atravessado o rio com a filha até Brownsville (no Texas) e quando voltou para atravessar a mulher, a menina atirou-se à água”, descreveu Julia Le Duc, citada pelo El País.

O desespero da mulher atraiu a atenção dos que se cruzavam com ela que acabaram por chamar as autoridades. Durante todo o domingo foram feitas buscas, mas foi na segunda-feira de manhã que os corpos foram descobertos.

O momento da descoberta foi registado em fotografias, que mostram a menina por dentro da t-shirt do pai e com o braço à volta do pescoço, ambos a boiarem nas águas do rio Bravo.

Parece que, em desespero, o pai colocou a menina na t-shirt para não a perder na corrente e o que aconteceu é que a corrente os levou e ambos se afogaram”, disse a fotógrafa Le Duc.

A família espera agora o apoio do governo de El Salvador para que os corpos sejam transportados para o país.

Na segunda-feira, além deste pai e filha, quatro pessoas da Guatemala, três crianças e uma mulher, morreram no deserto do Texas por causa da desidratação. No rio Bravo, morre pelo menos uma pessoa por mês a tentar alcançar os Estados Unidos numa crise migratória que continua a somar vítimas.