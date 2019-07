Uma tempestade de neve deixou esta segunda-feira a cidade mexicana de Guadalajara coberta de branco. Vários carros ficaram “enterrados” no manto de granizo que, em alguns lugares, chegou a ter dois metros de espessura.

Pelo menos seis bairros acordaram e encontraram as ruas pintadas de branco, num cenário nunca antes visto por muitos dos habitantes.

Nunca vi nada assim em Guadalajara”, contou o governador Enrique Alfaro, citado pelo The Guardian.

A cidade do norte do México, com uma população de cerca de 5 milhões de habitantes, tem registado nos últimos dias temperaturas a rondar os 31 graus, e mesmo com tempestades sazonais, não há registo de nenhuma tão forte.

E ainda há quem se questione se as alterações climáticas são reais. Estes são fenómenos naturais nunca antes vistos. É incrível”, afirmou.

As autoridades tiveram que por nas ruas maquinaria pesada para limpar as estradas e desbloquear os acessos.

Cerca de 200 casas apresentaram prejuízos e, pelo menos, 50 carros foram abalroados pelo dilúvio de gelo em áreas montanhosas. Outros veículos ficaram “enterrados” na neve.

Não há mortes a registar, mas, de acordo com a proteção civil, duas pessoas mostraram sinais de hipotermia.