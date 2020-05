No México, arqueólogos subaquáticos anunciaram a descoberta de restos de um veleiro localizado na costa do estado de Quintana Roo.

Os peritos acreditam que o navio naufragou há mais de 200 anos, depois de atingir um recife.

De acordo com a BBC, a maior parte da madeira apodreceu, mas o canhão e a âncora do barco estão bem preservados.

A descoberta recebeu o nome de Manuel Polanco, o pescador que a avistou e a deu a conhecer ao Instituto Arqueológico Nacional do México.

Polanco, que está agora reformado e tem mais de 80 anos, já fez algumas descobertas notáveis nas décadas de 1960 e 70.

Entre as descobertas mais conhecidas estão os destroços de um navio que recebeu o nome de “40 canhões” e “The Angel”, um veleiro que transportava madeira, do México para a Europa.

