O presidente da câmara de Las Margaritas, cidade no estado mexicano de Chiapas, foi atado a uma carrinha e arrastado pelas ruas da localidade, esta terça-feira. Os responsáveis serão 11 populares, que exigem o cumprimento da promessa eleitoral de melhorar as estradas de Las Margaritas. O autarca Jorge Hernández sofreu apenas ferimentos ligeiros na sequência do episódio.

A polícia teve mesmo de intervir para libertar o presidente da câmara, acabando por deter os 11 suspeitos relacionados com o caso, segundo informou a procuradoria de Chiapas. Jorge Hernández já adiantou que vai apresentar queixa por rapto e tentativa de homicídio.

As autoridades informaram ainda que Jorge Hernández se encontra "são e salvo", adiantando que estão a ser efetuadas todas as diligências respeitantes ao caso.

Um vídeo mostra os populares a forçarem o homem a entrar na parte de trás de um veículo. Pouco depois, outras imagens mostram o autarca a ser arrastado pela mesma carrinha.

As imagens foram captadas pelos circuitos de videovigilância da cidade e posteriormente divulgadas pelos meios de comunicação mexicanos.

Segundo a BBC, a operação exigiu dezenas de polícias para parar o veículo e salvar Jorge Hernández, numa intervenção que resultou em alguns feridos depois de confrontos entre as autoridades e os suspeitos.