As autoridade norte-americanas estão a investigar o homicídio de um menino de três anos, baleado na sua própria festa de anos, na noite de sábado, num subúrbio de Miami, na Flórida. A criança terá sido atingida por uma bala perdida.

De acordo com a polícia, vários “indivíduos desconhecidos e altamente armados com armas semiautomáticas, incluindo metralhadoras, chegaram ao local e começaram a disparar na direção da residência”, numa altura em que a família do rapaz limpava o quintal depois do que tinha sido um dia de festa. Elijah acabou por ser baleado.

A criança ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por “sucumbir aos ferimentos”.

Para além de Elijah, também uma mulher de 21 anos foi baleada no decorrer do incidente. Ao todo, a polícia recuperou mais de 60 projeteis espalhados no local.

A polícia está a oferecer 15 mil dólares (aproximadamente 17 mil e 200 euros) por qualquer informação que possa levar a detenção de potenciais suspeitos.