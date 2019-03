O negociador-chefe da União Europeia para o ‘Brexit’ defendeu hoje que a responsabilidade de solucionar o impasse no processo pertence unicamente ao Reino Unido, reconhecendo que o risco de uma saída desordenada nunca foi tão elevado.

“Estamos num momento muito preocupante, porque o risco de ‘não acordo’ nunca foi tão elevado. Recomendo não subestimar este risco, nem as suas consequências. Recomendo que todos os atores envolvidos se prepararem. […] Não desejámos este cenário, nunca trabalhámos para um cenário de ausência de acordo, mas estamos preparados para enfrentar esta situação”, declarou Michel Barnier.

Intervindo num debate sobre o processo do ‘Brexit’ no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França), Barnier considerou que o novo ‘chumbo’ do Acordo de Saída no parlamento britânico “prolonga e agrava” a incerteza sobre a saída daquele país da União Europeia (UE), com a solução do impasse a ser, neste momento, responsabilidade única do Reino Unido.