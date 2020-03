Uma youtuber de beleza norte-americana foi acusada de abuso infantil depois de ter publicado um vídeo onde afirma que bateu na sua filha de dois anos com tanta força que lhe ficou a doer a mão.

Michelle Grace, de 23 anos, disse que agiu de forma violenta porque a filha lhe estragou uma paleta de maquilhagem no valor de 50 dólares ( cerca de 45 euros).

No vídeo, que foi entretanto apagado da conta oficial, a youtuber é ouvida a dizer: “ A minha filha de dois anos acabou de ser espancada porque, independentemente de todos os avisos, ela nunca ouve”.

Fiquei com a mão a doer porque acabei de bater nela ", afirma Michelle no vídeo, sublinhando que não é habitual bater na filha “a menos que precise”.

As declarações de Michelle geraram uma onda de críticas contra a youtuber que já veio pedir desculpa nas redes sociais.

Nunca devia ter dito aquilo que disse. Estava furiosa e tive um lapso de julgamento. Estou verdadeiramente arrependida daquilo que disse”, afirma Michelle no Twitter, adiantando que nunca quis dar a entender que as coisas materiais são mais importantes do que a sua filha.