Um vídeo mostra o momento aterrador em que uma atração num parque de diversões no estado norte-americano do Michigan começou a descolar-se do pavimento onde estava colocada - ao mesmo tempo que testemunhas tentaram estabilizar o mecanismo.

O Magic Carpet Ride começou a balançar descontroladamente na noite de quinta-feira, com cerca de 10 passageiros a temer pela vida enquanto giravam dezenas de metros no ar, de acordo com relatos e filmagens dramáticas.

Quando a atração parecia começar a descolar e a tombar para trás, cerca de uma dúzia de visitantes correram para agarrar a cerca ao redor da base e usar o seu peso para evitar que caísse.

Quando finalmente parou, a multidão aplaudiu enquanto as pessoas dentro da atração desembarcavam e abraçavam os amigos e familiares.

Ninguém ficou ferido e a atração foi desmontada na manhã seguinte.