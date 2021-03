Revolta e indignação. Foi assim que a maioria dos australianos reagiu depois do comissário da polícia da Nova Gales do Sul ter sugerido a criação de uma aplicação que regista o consentimento sexual.

Na quinta-feira, Mick Fuller teorizou que fosse criada uma tecnologia digital com o propósito dos casais registarem o consentimento mútuo antes de terem relações sexuais.

O responsável pelas forças de segurança da região acredita que este tipo de aplicação poderia ser utilizado para o que classificou de “consentimento positivo”.

Contudo, a sugestão bem intencionada rapidamente se tornou um alvo de críticas. Foram várias as pessoas que se manifestaram contra a ideia, realçando que se trata de uma solução a curto-prazo e que, eventualmente, pode até potenciar os casos de abusos sexuais.

This is so wrong and fraught with obvious problems it’s disturbing - an app to register consent for sex, suggested by the NSW police commissioner no less https://t.co/08u6gOXlHp