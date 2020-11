Quarenta e cinco migrantes, incluindo uma grávida e crianças, que tentavam chegar ilegalmente a Inglaterra a bordo de uma embarcação foram socorridas no sábado no norte de França, informaram as autoridades neste domingo.

Vários migrantes pareciam estar "em estado de hipotermia", mas todos estão "sãos e salvos", de acordo com um comunicado da divisão marítima do Canal e do Mar do Norte.

As equipas de salvamento localizadas no mar do Norte temiam muitas travessias ilegais no fim de semana devido ao clima particularmente calmo, de acordo com uma fonte ouvida pela agência France Presse (AFP).

No entanto, apesar do tempo claro, o Canal da Mancha é muito perigoso para as embarcações precárias utilizadas pelos migrantes que tentam fazer a travessia ilegalmente devido aos ventos fortes e correntes.

No final de outubro, um naufrágio fez quatro mortes e três desaparecidos, dizimando uma família curda iraniana, o pior drama migratório até agora no Canal da Mancha, onde as tentativas de atravessar de barco aumentaram desde 2018.

No sábado, um novo acordo foi assinado entre Paris e Londres para acabar com a imigração ilegal por mar, que prevê a duplicação das patrulhas francesas a partir de 1 de dezembro, que serão apoiadas por drones e radares para identificar aqueles que tentarem realizar a travessia.