Pelo menos duas pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas num incêndio durante a noite de quarta-feira num armazém industrial onde viviam migrantes em Espanha, revelaram as autoridades locais.

O incêndio começou por volta das 21:00 (20:00 de Lisboa) numa zona de resíduos industriais na cidade catalã de Badalona, nos arredores de Barcelona, onde entre 100 e 200 migrantes viviam em condições precárias, de acordo com as autoridades municipais.

Os bombeiros encontraram dois corpos dentro do armazém e também alertaram para o risco de abatimento do edifício.

Localizámos 60 pessoas, mas muitas saíram pelas janelas traseiras e foram-se embora. Podem ser mais de 100 os que já saíram", disse o presidente da Câmara de Badalona, Xavier Garcia Albiol, na quarta-feira à noite.

As televisões locais transmitiram imagens do edifício abandonado em chamas com várias pessoas penduradas nas janelas a tentar escapar.

A chefe da autoridade sanitária catalã, Alba Vergés, disse que 17 pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado crítico.

Várias pessoas ficaram feridas depois de terem saltado do edifício para tentar escapar do fogo.

Lamento profundamente a perda de vidas humanas e agradeço aos serviços de emergência pelo seu trabalho que salvou dezenas de pessoas das chamas", disse, nesta quinta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez na sua conta no Twitter.

Siguiendo con preocupación las noticias tras el trágico incendio de Badalona. Siento profundamente la pérdida de vidas humanas y agradezco el gran trabajo de los servicios de emergencias, que han salvado a decenas de personas entre las llamas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 10, 2020

Segundo as autoridades locais, 26 equipas de bombeiros permanecem em operações de rescaldo.