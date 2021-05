A comissária europeia da Administração Interna, Ylva Johansson, sublinhou esta terça-feira que Marrocos tem que cumprir o compromisso de impedir as tentativas de entrada ilegal na União Europeia (EU) a partir de Ceuta.

O mais importante agora é que Marrocos continue empenhado em evitar partidas irregulares, e que aqueles que não têm o direito de ficar sejam devolvidos de forma ordenada e eficaz. As fronteiras de Espanha são as fronteiras da Europa", disse a comissária, intervindo num debate no Parlamento Europeu (PE).