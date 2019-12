Pelo menos 57 migrantes morreram quando o barco que os transportava se virou ao largo da costa da Mauritânia, anunciou na quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Laura Lungarotti, que lidera a OIM na Mauritânia, referiu na rede social Twitter que entre as vítimas mortais estão mulheres e crianças.

UPDATE: 58 drowned yesterday close to the Mauritanian shores. Mauritanian authorities, IOM and HCR working to assist the survivors, while Gambian consular authorities also present to extend protection to their nationals. https://t.co/UNDqyRDVsG