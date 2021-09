Milhares de migrantes vindos do Haiti estão desde quinta-feira reunidos junto a uma ponte na fronteira entre os Estados Unidos e o México, naquilo que está a ser visto como um grande desafio à política migratória de Joe Biden. As imagens dos haitianos a cruzarem o Rio Grande tornaram-se virais, sendo que à pequena localidade de Del Rio, que tem perto de 35 mil habitantes, chegaram já cerca de 10 mil migrantes. Há vários anos que chegam migrantes do Haiti aos Estados Unidos, muitos deles à procura de um novo rumo depois de a nação caribenha ter sido devastada pelo grande terramoto de 2010. No México, escreve a Associated Press, estes migrantes são alvos de maus-tratos, o que levou Joe Biden a reverter uma política de Donald Trump, permitindo que quem chega aos Estados Unidos aguarde por um visto em solo americano.