Parte do Congresso norte-americano foi evacuada esta quarta-feira na sequência de uma larga manifestação pró-Trump que irrompeu em violência após um comício organizado em Washington, afirma a AFP.

A republicana Nancy Mace relata a situação na sua conta oficial de Twitter, sublinhando que foi forçada a abandonar o seu escritório por uma "ameaça próxima".

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ