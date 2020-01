O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs esta quarta-feira o nome de Mikhail Mishustin para próximo primeiro-ministro da Rússia. O novo chefe de governo vai ocupar o cargo deixado vago por Dmitri Medvedev, que se demitiu esta quarta-feira. A nomeação do primeiro-ministro é uma função que é atribuída ao presidente.

Mikhail Mishustin era o responsável pelo serviço de impostos da federação russa.

Segundo o Kremlin, Vladimir Putin já apresentou o nome de Mikhail Mishustin à duma (parlamento russo), depois de este ter aceitado o papel. O candidato será ouvido em plenário esta quinta-feira, numa sessão que deverá confirmar esta indicação.

A renúncia de Medvedev aconteceu momentos depois do discurso de Vladimir Putin sobre o estado da nação, em que o Presidente propôs a realização de um referendo sobre reformas da Constituição para reforçar os poderes do parlamento, preservando o caráter presidencial do sistema político que dirige há 20 anos.

Considero necessário submeter ao voto dos cidadãos do país o conjunto das revisões da Constituição propostas”, disse Vladimir Putin no seu discurso anual ao parlamento e às elites políticas, sem adiantar quaisquer datas.

O presidente russo sugeriu, como uma das emendas à constituição, que os deputados passem a nomear o primeiro-ministro e os membros do executivo, função que pertence atualmente ao chefe de estado.

Entre as propostas de alterações estão ainda o reforço dos poderes dos governadores regionais, a proibição dos membros do governo e dos juízes de obterem residência no estrangeiro e a obrigação de os candidatos à presidência terem vivido nos últimos 25 anos na Rússia.