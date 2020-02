Pelo menos sete pessoas morreram, esta quarta-feira à tarde, durante um tiroteio numa fábrica de cerveja nos Estados Unidos, avança o jornal Milwaukee Journal Sentinel.

Segundo a imprensa internacional, a polícia foi chamada ao local depois de relatos de tiros, em Milwaukee.

Para além dos funcionários da fábrica Molson Coors Beverage, também o atirador foi baleado.

Tom Barret adiantou que as autoridades locais pediram "a todos os residentes e pessoas que estejam naquela área para ficarem em casa", acrescentando que "é um dia horrível para os funcionários" daquela cervejeira.

No Twitter, a empresa alertou para a situação e garantiu que "a prioridade são os empregados".

There is an active situation at our Milwaukee facility and we are working closely with the Milwaukee Police Department. Our top priority is our employees and we’ll provide updates in conjunction with the police as we are able.